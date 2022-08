Flambée des prix de l'énergie: quelles mesures ont été prises dans d'autres pays européens?

La Belgique n'est évidemment pas la seule à subir, de plein fouet, la flambée des prix de l'énergie. Comment font les autres ? Quelles mesures a-t-on prise dans les autres pays européens ?

En Allemagne, dès ce jeudi, le chauffage sera limité à 19 degrés dans tous les bâtiments publics et ce sera même 12 degrés pour les travailleurs qui exercent en travail physique intensif. Dans les parties communes, comme les couloirs, il n'y aura pas de chauffage et pas d'eau chaude pour se laver les mains. Les particuliers et les entreprises sont incitées à faire de même, mais il n'y a pas d'obligation pour l'instant.

En France, les mesures sont les mêmes en ce qui concerne le secteur public. Les entreprises sont appelées à faire baisser leur consommation d'énergie de 10% d'ici l'automne. La Première ministre français précise que s'il y a des coupures de gaz ou d'électricité cet hiver, elles ne concerneront pas les ménages, mais bien les entreprises.

Dans certains pays, les mesures sont encore plus sévères en allant au-delà de l'incitation. En Espagne, les amendes peuvent aller de 60.000 à 100 millions d'euros pour les cas les plus graves. Les vitrines des magasins et les lumières des édifices publics doivent s'éteindre à 22 heures. Les bâtiments climatisés ou chauffés ont jusqu'au 30 septembre pour s'équiper d'un dispositif automatique de fermeture des portes.

Plus anecdotique, aux Pays-Bas, le gouvernement demande aux habitants de prendre des douches de 5 minutes maximum. En Finlande, il faudra si possible aller au sauna une fois par semaine à la place de tous les jours.