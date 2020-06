La grand-mère de Maddie McCann, Eileen, très active dans la recherche de sa petite-fille, est décédée du coronavirus

La grand-mère de Madeleine McCann, Eileen, qui "n'a jamais renoncé à l'espoir" de retrouver sa petite-fille est décédée d'une maladie liée au coronavirus, rapporte ce matin le Daily Mail.

Eileen McCann, âgée de 80 ans, est décédée le mois dernier, soit quelques semaines avant l'annonce de la police allemande ayant désigné un nouveau suspect dans l'enquête de la disparition de la petite fille.

Eileen a souvent été aperçue auprès des parents McCann à Praia Da Luz après la disparition de la petite Maddie, elle venait défendait son fils Gerry et sa belle-fille, Kate et s'adressait souvent aux médias présents. Elle avait d'ailleurs déclaré peu de temps après la disparition de sa petite-fille: "Quand j'ai perdu mon mari John il y a deux ans, je pensais que mon monde s'était effondré. Mais perdre Madeleine est dix fois pire."

Cette ancienne vendeuse de Glasgow, qui a passé plusieurs mois à Praia da Luz au Portugal pour soutenir et réconforter son fils dévasté, Kate et leurs jumeaux Sean et Amelie après "l'enlèvement de Maddie", avait déclaré à l'époque: "Tant qu'ils ne trouvent pas son corps, je ne perdrai jamais espoir. Quand nous l'aurons enfin avec nous de retour à la maison, elle recevra énormément d'amour et de câlins de la part de tout le monde."

Avec les membres de sa famille, Eileen avait été un pilier pour lancer une campagne mondiale pour garder la disparition de Madeleine sous les feux des projecteurs et retrouver son ravisseur.

Le souhait d'Eileen, et celui des parents de Kate, Brian et Susan Healy, était que tous connaissent la vérité sur la disparition de leur petite-fille adorée avant la fin de leur vie.

Le porte-parole de la famille, Clarence Mitchell, a commenté cette information: "La famille ne commentera certainement pas cette information qui relève du domaine privé."

Mère de cinq enfants, Eileen, originaire de Donegal, en Irlande, a voulu soulever des montagnes pour retrouver Madeleine.