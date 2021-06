La Hongrie veut interdire la "promotion" de l'homosexualité auprès des mineurs

(Belga) Le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orban a déposé jeudi des amendements législatifs visant à interdire la "promotion" de l'homosexualité ou du changement de sexe auprès des mineurs, selon un texte publié sur le site du Parlement.

Cinq ONG, dont Amnesty International et Budapest Pride, ont aussitôt dénoncé, dans un communiqué, "cette nouvelle proposition" du Fidesz, similaire à la loi russe qui punit tout acte de "propagande" homosexuelle destinée aux plus jeunes, accusent-elles. Dans la pratique, les programmes éducatifs ou les publicités de grands groupes solidaires des gays et lesbiennes, comme par exemple celle de Coca-Cola qui avait suscité en 2019 des appels au boycott, ne seraient plus autorisés, d'après le document de 11 pages consulté par l'AFP. Idem pour les livres sur le sujet, tels que le recueil de contes et légendes dédramatisant l'homosexualité qui s'était attiré les foudres du pouvoir à l'automne 2020. Si ces clauses sont adoptées, "la liberté d'expression et les droits des enfants se trouveraient sévèrement restreints", ont mis en garde les ONG, reprochant à la Hongrie de "copier des modèles dictatoriaux qui vont à l'encontre des valeurs européennes". "Le gouvernement se tourne contre ses propres citoyens en suivant l'exemple de la Russie et de la Chine", ont-elles asséné. Les amendements en question s'inscrivent dans le cadre d'un arsenal de mesures contre la pédophilie, un amalgame dénoncé par le site internet indépendant Telex. Parmi celles-ci, figurent la création d'une base de données accessible au public des personnes condamnées, ou encore leur bannissement de certaines professions. (Belga)