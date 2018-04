Le prince William et son épouse Kate ont prénommé leur 3e enfant Louis

Après quatre jours d'attente et d'intenses spéculations du côté des parieurs, le prince William et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, ont annoncé vendredi avoir prénommé leur troisième enfant, né lundi, Louis Arthur Charles.

"Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis d'annoncer qu'ils ont prénommé leur fils Louis Arthur Charles", a indiqué le palais de Kensington, leur résidence officielle, dans un court communiqué.

L'enfant dispose du titre "d'Altesse Royale prince Louis de Cambridge". Il est cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique, après son grand-père Charles, son père, son grand frère George, 4 ans, et sa grande soeur Charlotte, 2 ans.

Louis est né lundi à 11H01 (10H01 GMT) à l'hôpital St Mary's, au coeur de Londres. Il pesait 3,8 kilogrammes à la naissance et l'accouchement s'est déroulé sans problème.

Kate avait quitté l'hôpital quelques heures plus tard, à bord d'une voiture conduite par son mari, l'enfant dans un siège bébé, pour regagner le palais de Kensington.

Le prénom Louis est une surprise, les parieurs penchant plutôt pour Arthur, Albert, James ou Philip.

Ce choix rend hommage à l'arrière grand-oncle de William, Lord Louis Mountbatten, dernier vice-roi de l'Inde britannique, assassiné par l'Armée républicaine irlandaise (IRA) qui avait fait exploser une bombe à bord du bateau sur lequel il croisait au large de l'Irlande en 1979.

Son troisième prénom devrait faire plaisir à son grand-père, Charles, prince de Galles, héritier de la couronne.

- "Un si joli nom français!" -

Louis est actuellement le 71ème nom le plus populaire pour un petit garçon en Angleterre et au Pays de Galles, et d'aucuns au Royaume-Uni ne manquaient de souligner sa consonance française.

"Dans un doigt d'honneur au Brexit, William et Kate ont donné à leur bébé un prénom français" porté par de nombreux "rois de France", a ironisé sur Twitter l'ancien rédacteur en chef du Daily Mirror, Piers Morgan.

L'ambassade de France au Royaume-Uni a de son côté adressé ses "félicitations" au petit prince. "Nous sommes enchantés que vous ayez reçu un si joli nom français!".

Il aura fallu attendre quatre jours avant de connaître le prénom du nouveau-né. Jeudi soir, William, 35 ans, avait encore déclaré à la presse "travailler" sur le sujet. Le petit-fils de la reine Elizabeth II avait également indiqué que son épouse et le bébé étaient "en forme".

En congé de ses fonctions royales officielles, Kate, 36 ans, n'en devrait pas moins assister au mariage de son beau-frère, le prince Harry, avec l'ancienne actrice américaine Meghan Markle, le 19 mai à Windsor, près de Londres.

- Petit chameau -

Pour la première fois dans l'histoire de la monarchie britannique, le nouveau prince ne supplante pas sa grande soeur dans l'ordre de succession, à la suite d'une réforme mettant fin au droit de primogéniture masculine pour toutes les naissances postérieures au 28 octobre 2011. C'est désormais l'enfant le plus âgé du souverain en titre qui hérite du trône, quel que soit son sexe, et non le garçon le plus âgé.

La naissance du prince Louis avait été saluée par 62 coups de canon à la Tour de Londres (21 pour saluer la naissance, plus 20 étant donné le statut royal de la Tour de Londres, plus 21 parce qu'elle est située dans le quartier de la City) et 41 à Hyde Park.

Histoire d'ajouter un peu d'insolite à la solennité, le zoo de Blackpool (côte ouest de l'Angleterre) a annoncé vendredi avoir donné le nom du jeune prince à un petit chameau né le même jour.

Dans un autre clin d'oeil, Pottermore, le site dédié à l'univers de Harry Potter, avançait sur le ton de la plaisanterie que l'enfant avait été prénommé "d'après" les Weasley, une des familles de la saga et qui compte parmi ses membres un Louis, un Arthur et un Charles.