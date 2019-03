Les libéraux lancent Vestager dans la course à la présidence de la Commission

(Belga) La famille libérale va lancer jeudi la Danoise Margrethe Vestager dans la course pour la succession de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne, a appris mardi l'AFP auprès de l'Alliance des Libéraux et Démocrates Européens.

Surnommée "the tax lady" par le président américain Donald Trump, la commissaire à la Concurrence est la personnalité la plus en vue de l'équipe qui sera désignée jeudi par les chefs d'Etat et de gouvernements de la famille libérale pour mener la campagne des Européennes. Six autres personnalités composent cette équipe, selon les informations obtenues par l'AFP: l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, chef du groupe de l'ADLE au Parlement européen; la commissaire aux Transports slovène Violetta Bulc, l'Italienne Emma Bonino, ancienne commissaire européen et ancienne ministre des Affaires étrangères, l'Espagnol Luis Garicano, membre du parti Ciudadanos, l'Allemande Nicola Beer, secrétaire générale du parti liberal FDP et la Hongroise Katalin Cseh du parti Momentum. L'ADLE compte le Mouvement Démocrate (Modem) dirigé par François Bayrou parmi ses membres, mais aucun Français ne figure dans l'équipe de prétendants. La République en Marche, la formation du président Emmanuel Macron n'est pas membre de l'ADLE et ses élus au Parlement européen siégeront dans un premier temps parmi les non inscrits. (Belga)