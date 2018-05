Pérou: 2 Allemands tués et 10 blessés dans un accident de la route

(Belga) Deux touristes allemands ont été tués et dix autres blessés lorsque le minibus à bord duquel ils voyageaient est tombé vendredi dans un ravin profond de 20 mètres dans le sud du Pérou, a indiqué la police.

Le véhicule, avec les 12 Allemands et deux Péruviens à son bord, circulait entre la ville d'Arequipa et le village touristique de Chivay, à 3.600 mètres d'altitude, lorsque l'accident s'est produit vers 15H00 locales (20H00 GMT), selon la même source. Les dix Allemands blessés ainsi que les deux Péruviens ont été hospitalisés à Arequipa. Quelques heures auparavant, dans la même région, dans un autre accident, sept personnes ont été tuées et 18 autres blessées, lorsqu'un autobus a plongé dans un ravin profond d'une soixantaine de mètres. Près de 2.700 personnes sont mortes dans des accidents de la route au Pérou en 2016, selon des chiffres officiels. Les données pour 2017 n'ont pas encore été publiées.