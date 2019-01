Russie: quatre morts dans une explosion de gaz dans un immeuble de l'Oural

Quatre personnes ont péri dans une explosion due au gaz lundi dans un immeuble de la ville russe de Magnitogorsk, dans l'Oural, et le sort de près de 70 autres reste inconnu, a-t-on annoncé de sources officielles.

Quatre personnes sont mortes et quatre autres, dont deux enfants, ont été hospitalisées, selon un nouveau bilan des autorités.

Les services de sécurité russes, le FSB, ont confirmé que l'explosion était due au gaz et une enquête criminelle a été ouverte.

Une importante partie de l'immeuble résidentiel d'une dizaine d'étages s'est effondrée après l'explosion, qui est survenue aux environs de 6H00 locales.

La localisation de 28 personnes a été établie mais le sort de près de 70 reste inconnu. Selon la télévision nationale, une cinquantaine de personnes pourraient se trouver sous les décombres.

L'immeuble a été construit à l'époque soviétique, en 1973, et abritait quelque 1.100 personnes. Les habitants ayant échappé au drame ont été acheminés vers une école proche. Les températures sont actuellement glaciales et pourraient tomber jusqu'à - 23 degrés celsius pour la nuit du Nouvel an.

Les responsables ont mis en garde contre l'effondrement de deux autres sections du bâtiment.

Selon une habitante de la ville interrogée par la radio Echo de Moscou, l'explosion a fait voler en éclats les fenêtres des immeubles avoisinants.

Des images de la télévision nationale ont montré des centaines de secouristes s'activant au milieu des déceombres.

Devant la gravité de l'accident, le président russe, Vladimir Poutine, "immédiatement averti", a demandé au ministre des Situations d'urgence, Evgueni Zinichev, et à la ministre de la Santé, Veronika Skvortsova, de se rendre sur les lieux pour coordonner personnellement les secours.

Selon les autorités locales, 110 personnes étaient enregistrées dans le secteur sinistré de l'immeuble.

Les explosions au gaz meurtrières sont relativement communes en Russie, car la plupart des infrastructures remontent à l'époque soviétique et les normes de sécurité sont souvent ignorées.

La région de l'Oural est riche en minerais. Magnitogorsk a plus de 400.000 habitants et abrite l'une des principales acieries du pays.