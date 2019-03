Theresa May lundi soir à Strasbourg pour essayer de finaliser un compromis

(Belga) La Première ministre britannique Theresa May se rendra lundi soir à Strasbourg pour "essayer de finaliser" un compromis sur le Brexit permettant l'adoption mardi par les députés de l'accord de divorce, a affirmé le ministre irlandais des Affaires étrangères

"Les négociations sont en cours. Beaucoup avaient espéré que nous aurions des éclaircissements à ce stade, en particulier avant le vote de demain. Mais ce n'est pas encore le cas", a déclaré Simon Coveney devant la presse. Ce déplacement de Mme May à Strasbourg n'a cependant pas été confirmé par Downing Street. "Il n'y a rien à notre agenda, si elle vient (à Strasbourg) ce sera pour rencontrer Jean-Claude Juncker", a de son côté précisé un responsable du Parlement européen. La Première ministre britannique espère faire adopter mardi par son parlement l'accord de retrait qu'elle a négocié avec les 27. L'opposition au texte reste cependant particulièrement forte dans les travées de la Chambre des communes, rendant très minces les chances de succès de la dirigeante conservatrice. Si elle se rend dans la capitale alsacienne, Mme May devrait tenter d'obtenir d'ultimes garanties des Européens afin d'accroître ses chances de faire passer à l'accord l'écueil de son parlement. En cas de défaite de Mme May, les députés britanniques seront appelés mercredi à se pencher sur l'éventualité d'un Brexit sans accord puis jeudi, si cette option est rejetée, sur un report de la date du retrait. (Belga)