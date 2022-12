Vol SPECTACULAIRE en Angleterre: des voitures de luxe d'une valeur totale de 813 000 euros dérobées, la police dévoile les images

Cinq voitures de luxe ont été volées dans une unité industrielle de l'Essex en Angleterre. Les voleurs se sont introduits dans l'unité de Bulphan, dans l'est de pays, en novembre et ont réussi à dérober les voitures d'une valeur totale de plus de 813 000 euros.



La police a été appelée à l'unité de Brentwood Road peu après minuit le 11 novembre. Les suspects avaient pénétré dans la cour en coupant les boulons du portail avant de voler les cinq véhicules.



Il s'agissait de deux Porsche, d'une Mercedes A45 AMG 4MATIC et d'une rare Ariel Atom. La police de l'Essex a déclaré que les voitures valaient plus de 813 000 euros au total et elle lance un appel à l'aide pour les retrouver.



Les images de vidéosurveillance de la scène montrent les voleurs alignant les voitures volées et les conduisant au loin alors qu'ils forcent les portes de la cour.



Les images de vidéosurveillance du cambriolage ont été publiées par la police le 5 décembre.