"Gilets jaunes": Eric Drouet lance une cagnotte pour les manifestants blessés

Éric Drouet, l'une des figures du mouvement des "gilets jaunes", a lancé mercredi une cagnotte pour les manifestants blessés, après le succès de celles lancées d'un côté pour soutenir l'ancien boxeur Christophe Dettinger, de l'autre les forces de l'ordre.

"Cagnotte officielle pour les blessés gilets jaunes de France !! Sont invitées à participer toutes les personnes qui disent soutenir la cause des gilets jaunes plus particulièrement les personnes médiatiques, cela prouverait leur sincérité !!", a écrit sur Facebook le chauffeur routier controversé, pour présenter cette cagnotte lancée en ligne via la plateforme Paypal.

Aux alentours de mercredi midi, plus de 2.500 euros avaient été rassemblés.

Cette nouvelle collecte intervient alors que pro et anti "gilets jaunes" ont nourri une vive polémique sur leurs valeurs mardi, par cagnottes interposées.

Le succès de celle en faveur de Christophe Dettinger, soupçonné d'avoir agressé deux gendarmes à Paris samedi, a choqué le gouvernement et une partie de la classe politique, qui l'ont vivement dénoncée. En moins de 48 heures, des internautes favorables à l'ex-boxeur ont rassemblé plus de 117.000 euros, avant que la plateforme Leetchi ne ferme la cagnotte.

En réaction, une cagnotte de "soutien aux forces de l'ordre", lancée par le président LR de Provence-Alpes-Côte-d'Azur Renaud Muselier, a récolté plus de 100.000 euros en quelques heures mardi. Toujours ouverte, ses dons atteignaient plus de 175.000 euros mercredi à la mi-journée.