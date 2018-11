Des gamers récoltent 1 million d'euros pour Médecins sans frontières: ils ont joué tout un week-end

Quarante joueurs de jeux-vidéos se sont réunis ce week-end à Montpellier pour un événement caritatif exceptionnel appelé le "Z Event". Les gamers se sont relayés pour jouer durant plus de 50 heures à des différents jeux, comme Fortnite, Fifa, League of Legends ou encore Minecraft. L'objectif: récolter le plus d'argent possible pour Médecins sans frontières (MSF).



L'objectif a été très largement atteint. Au total, le Z Event a permis de réunir plus d'un million d'euros. Durant le challenge, plusieurs centaines de milliers de personnes se sont connectées sur les différents canaux de retransmission en direct de l'événement. Au moment final du relais, dans la nuit de dimanche à lundi, 190.000 spectateurs se sont réunis sur la chaîne d'Adrien Nougaret, aussi appelé "ZeratoR", l'un des organisateurs.



"Je suis ému, sans voix, halluciné. Un million d’euros est une somme que nous n’aurions jamais osé espérer. Fier et honoré d’avoir réuni cette équipe et de faire partie de cette communauté", a confié Alex Dach, un autre organisateur, à nos confrères de 20Minutes.