France: le Premier ministre s'alarme d'une "vague élevée" qui "déferle" sur le pays

Le Premier ministre français Édouard Philippe a mis en garde vendredi contre "la vague extrêmement élevée" de l'épidémie de coronavirus qui "déferle sur la France", prédisant que "la situation va être difficile pendant les jours qui viennent".

"Nous nous installons dans une crise qui va durer, dans une situation sanitaire qui ne va pas s'améliorer rapidement. Il va falloir tenir", a-t-il exhorté, alors que l'épidémie s'est aggravée en France avec 365 décès enregistrés jeudi à l'hôpital en 24 heures. Le Premier ministre s'exprimait vendredi après une visioconférence avec l'ensemble du gouvernement français. "Il va falloir rester extrêmement mobilisés, a-t-il insisté. La vague épidémique qui déferle sur la France, qui a frappé la région Grand-Est la première, qui est en ce moment en train d'arriver en Île-de-France, dans les Hauts-de-France (nord), dans d'autres régions françaises est une vague extrêmement élevée et elle soumet l'ensemble du système de soins, l'ensemble du système hospitalier, à une tension redoutable". L'épidémie de COVID-19 s'est aggravée en France, avec 365 décès enregistrés jeudi à l'hôpital en 24 heures dont, pour la première fois, une adolescente de 16 ans. Julie A. est morte du coronavirus à Paris, faisant d'elle la plus jeune victime française du coronavirus, pourtant réputé toucher principalement les personnes âgées ou vulnérables. Le bilan est désormais en France de 1.696 morts depuis le début de l'épidémie, selon le point des autorités sanitaires françaises jeudi. Évoquant "un combat difficile", M. Philippe a annoncé qu'il détaillerait samedi lors d'un point-presse aux côtés du ministre français de la Santé Olivier Véran "l'ensemble des questions relatives à notre stratégie, à la disponibilité des équipements, de masques, de tests", dans un contexte de polémiques sur les pénuries. Les chiffres liés à l'épidémie de coronavirus en région parisienne sont désormais "vertigineux", avec 1.300 personnes en réanimation et au moins 241 Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) touchés par l'épidémie, a assuré pour sa part le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France vendredi.