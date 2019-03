Gilets jaunes - Le ministère de l'Intérieur dénombre 33.700 manifestants en France pour l'"acte 20"

(Belga) Selon le ministère français de l'Intérieur, l'"Acte 20" de la mobilisation des "gilets jaunes" a mobilisé samedi à travers la France 33.700 manifestants, dont 4.000 à Paris, a-t-il été communiqué en début de soirée.

L'acte 19 du mouvement social qui perdure depuis des mois avait rassemblé samedi dernier 40.500 personnes, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont cependant inférieurs aux estimations des "gilets jaunes" eux-mêmes. "Malgré des menaces sérieuses et la volonté de commettre des violences, les dispositifs déployés ce samedi ont permis de maîtriser immédiatement les débordements et d'interpeller les émeutiers", a tweeté le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. La journée était surtout marquée par une multiplication d'arrêtés locaux d'interdiction de manifester, dans une tentative d'éviter les dégradations et échauffourées qui ont émaillé le mouvement depuis novembre. Au total, vingt-sept arrêtés d'interdiction établis par les préfectures ont été recensés, selon une source policière. (Belga)