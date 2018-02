Globe Aroma a déposé sa plainte au Comité P

(Belga) L'ASBL bruxelloise Globe Aroma, visée le vendredi 9 février par une opération de police au cours de laquelle sept sans­-papiers avaient été arrêtés, a envoyé une plainte au Comité P, rapporte samedi La Libre Belgique.

La plainte est signée par l'avocat Georges­ Henri Beauthier. Elle qualifie les faits de coups et comportements agressifs, atteinte à la liberté de réunion et arrestation arbitraire et non conforme à la loi sur la fonction de police. Elle vise des policiers en civil et en uniforme de la police fédérale ou de la police locale de Bruxelles­-Ixelles. La plainte rapporte que "quatre personnes en civil prétendant être des policiers" sont entrées dans l'immeuble, que "certains policiers étaient très agressifs" et que "des artistes ont été obligés de s'asseoir les mains sur la tête pendant que des menottes étaient passées". Plusieurs témoignages sont joints à la plainte, où il est précisé qu'aucun des policiers n'a montré un document émanant d'un juge d'instruction ou du procureur. (Belga)