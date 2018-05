La Pride Parade défilera dans les rues de Bruxelles samedi après-midi

(Belga) La Pride Parade, traditionnel cortège de la Belgian Pride, se déroulera entre 13 et 18h00 samedi, rappelle la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles dans un communiqué. Le circulation sera aménagée en fonction.

Le cortège se formera rue Ravenstein, pour un départ officiel donné à 14h30. La Parade empruntera le trajet suivant: à Loxum, rue d'Arenberg, rue de l'Ecuyer, rue des Fripiers, rue du Midi, rue du Lombard, rue de l'Escalier. Le parcours sera entièrement soustrait à la circulation et le stationnement y sera interdit, souligne la police. Depuis 06h00 samedi, le boulevard de l'Empereur et le Cantersteen seront déjà fermés au trafic et le resteront jusqu'à environ 03h00 dans la nuit de samedi à dimanche. L'accès aux parkings publics Grand Place, Ecuyer et Monnaie sera par ailleurs limité voir impossible durant la parade. Il est conseillé d'éviter le centre-ville en voiture. (Belga)