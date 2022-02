Le cyclone Batsirai au plus près de l'île de la Réunion

A La Réunion, île française de l'océan Indien, la population est confinée à domicile en raison du passage du cyclone Batsirai au nord de ses côtes, dans la nuit de mercredi à jeudi.

L'ile a été placée en alerte rouge cyclonique mercredi à 19H00 locales (15H00 GMT), imposant aux 860.000 habitants de s'isoler à leur domicile.

A 01H00 du matin jeudi (21H00 GMT), le cyclone était à 210 km des côtes. Sa trajectoire attendue devait le faire passer au plus près à 180 km des côtes de ce département français d'Outre-mer, vers 4H00 du matin (00H00 GMT), selon Météo-France.

Les conditions météo ont commencé à se dégrader avec, selon Météo-France, des vents à 185 km/h en moyenne en mer avec des rafales maximales en mer à 260 km/h.

Sur l'île, Météo-France a enregistré des rafales à supérieures à 100/110 km/h sur le littoral et 150 km/h sur les hauteurs de l'ile.

Des pluies s’abattent sur l'ensemble de l'île depuis le milieu de journée mercredi. Les cumuls les plus importants sont enregistrés dans les hauteurs du sud de l'île. A 01H00 locales, Météo-France avait enregistré plus de 515 mm de pluie en 24 heures au Pas de Bellecombe, près du Piton de la Fournaise.

Selon les prévisionnistes, les fortes pluies et les vents violents vont se poursuivre une partie de la journée de jeudi, même si le cyclone sera alors en train de s'éloigner de l'île.

Les conditions météo ne s'amélioreront qu'en "fin de journée jeudi et surtout en journée vendredi", prévoient les météorologues.

Dès mercredi après-midi, le préfet de La Réunion Jacques Billant a prévenu la population lors d'une conférence de presse qu'il s'agissait d'"un phénomène cyclonique de grande envergure (...) générant des vents moyens de l'ordre de 200 km/heure".

"J'ai 23 ans, du coup le dernier cyclone que j'ai vu, j'étais vraiment toute petite, je n'ai pas bien compris, on va dire que c'est une première !", a raconté à l'AFP Marie-Manuella Bornéo.

L'île voit régulièrement passer au large de ses côtes des cyclones tropicaux, comme Dumazile, qui avait provoqué des inondations et des crues en 2018, mais le dernier cyclone dévastateur qui a touché La Réunion, Gamède, avait fait deux morts et causé sur l'île d'importants dégâts en 2007.

L'alerte rouge est le troisième degré dans l'échelle des alertes cycloniques qui en compte quatre. La population est invitée à se confiner et seuls les services de secours peuvent circuler.

- Provisions d'eau -

A 16H00, tous les magasins avaient fermé, mais dès l'annonce lundi du passage prochain d'un cyclone, les Réunionnais s'étaient précipités pour faire des provisions, notamment d'eau minérale, de conserves, de bougies et de piles

"Au rayon eau, il n'y a plus d'eau ! J'ai pris juste une bouteille pour me dépanner ce midi, mais je pense que j'irai dans un autre magasin pour trouver de l'eau (...) Quand il pleut, l'eau du robinet est imbuvable, elle est boueuse, donc on ne peut pas la boire", a dit à l'AFP Christine, interrogée dans un supermarché.

Le principal aéroport (Roland-Garros) a été fermé et les vols annulés. La route du littoral, axe majeur de l'île qui relie la capitale administrative, Saint-Denis, au Port et aux villes de l'ouest fortement habitées, a été fermée en raison des risques de forte houle. Ainsi que la route du Cilaos (RN5) qui serpente dans la montage, rappelle la préfecture.

"Les vagues maximales pourront atteindre les 10 à 12 m", a indiqué Météo-France qui déconseille les sorties en mer et demande "la plus grande prudence" sur le littoral.

Pour les personnes qui en auront besoin mercredi soir, les communes ont ouvert des centres d'hébergement.

"Des coupures de courant ont déjà été constatées dans certains secteurs de l'île, dans des proportions plus notables dans le Sud", et 10.000 étaient encore "en cours de dépannage" mercredi soir, selon EDF.

En fin de semaine, Batsirai devrait toucher les côtes est de Madagascar et notamment la région de Mahanoro, prévoit Météo-France, possiblement au stade de Cyclone Tropical Intense. L'impact pourrait être "majeur" pour cette région, selon le dernier bulletin de prévision, qui précise que de fortes pluies pourraient concerner la moitié sud de Madagascar.