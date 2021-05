Miracle en France: un bébé vivant après avoir chuté du cinquième étage

Un enfant âgé d'un an a été blessé dans une chute du cinquième étage d'un immeuble de Montbrison (Loire, France) lundi après avoir échappé à la vigilance de sa mère, a-t-on appris auprès des pompiers, confirmant une information du quotidien régional le Progrès.



Le bambin, qui jouait avec sa soeur aînée, est tombé sur des broussailles puis un sol terreux qui auraient amorti sa chute.



Un voisin a alerté les gendarmes avant que les pompiers ne se rendent très vite sur les lieux. A leur arrivée, l'enfant pleurait et était conscient.



Le petit garçon a été d'abord transporté vers le centre hospitalier de Montbrison avant d'être immédiatement évacué par hélicoptère vers les urgences pédiatriques du CHU Nord de Saint-Etienne.



Il souffre d'un traumatisme facial, d'un humérus cassé et de diverses contusions d'après les pompiers, qui jugent son état très sérieux.



La mère, une femme des 32 ans en état de choc, a été prise en charge par les pompiers. La gendarmerie de la Loire a ouvert une enquête pour établir le déroulé précis des faits.