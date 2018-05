Mort de la petite Angélique: le meurtrier présumé s'était exhibé quelques jours avant dans un bus

Une enquête préliminaire pour exhibition sexuelle a été ouverte à l'encontre de David Rambault, déjà inculpé pour le viol et le meurtre de la petite Angélique à Wambrechies, dans le nord de la France, fin avril, a-t-on appris vendredi de source judiciaire. David Ramault, 45 ans, a été mis en examen (inculpé) dans la nuit de lundi à mardi et placé en détention provisoire pour la séquestration, le viol et le meurtre de l'adolescente âgée de 13 ans, dont le corps a été retrouvé dimanche dans un bois. "Une enquête préliminaire distincte" pour exhibition sexuelle a été ouverte, a indiqué vendredi soir à l'AFP le procureur de la République de Lille, Thierry Pocquet du Haut-Jussé. Selon BFMTV, un témoin entendu par les enquêteurs a affirmé l'avoir vu s'exhiber dans un bus devant des adolescents quelques jours avant le meurtre.





L'auteur avait déjà été condamné



Le 25 avril à Wambrechies, Angélique avait suivi chez lui David Ramault, un ancien voisin, qui prétextait avoir des objets à lui remettre pour ses parents. Ce père de deux enfants, chauffeur de bus, a avoué l'avoir alors violée puis étranglée. Il a caché ensuite son corps dans un bois. Son avocat a souligné qu'il regrettait son crime, parlant d'"un homme complètement effondré, hagard, abasourdi, en larmes", lors de leur rencontre lundi. Il avait été condamné en 1996 pour "viol avec arme", "attentats à la pudeur aggravés" et "vol avec violence", et était inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS). Une marche blanche a rassemblée mardi 3.300 personnes, selon la préfecture. Les obsèques de l'adolescente doivent avoir lieu samedi matin.