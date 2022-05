Pourquoi des baskets se vendent-elles à plusieurs milliers d'euros?

À Paris, une vente de chaussure particulière se déroule : 200 paires de baskets très rares. Il y a par exemple celle signée par le créateur américain Virgil Abloh, décédé il y a quelques mois : "Sans la signature, c'est déjà une paire qui est collectionnée et assez rare. Si on y ajoute la signature, ça devient un modèle complètement unique" justifie le consultant Nicolas Kerkeny. Cette paire de chaussure hors du commun est estimée à 12.000€.

D'autres chaussures sont aussi rares, comme celles retraçant deux moments phares de la carrière du basketteur Michael Jordan. Selon Nicolas Kereny, "Ce genre de packs collectors, ils peuvent être tirés à 50.000 unités au monde".

Si vous êtes plutôt familiers avec la musique urbaine, une autre collaboration retiendra votre regard, celle entre Nike Air Jordan et le rappeur Travis Scott : "C'est le premier qui a intronisé le swoosh (le logo de Nike, ndlr) à l'envers" précise Nicolas. Cette particularité et la notoriété de l'artiste font monter le prix de cette paire à 1650€, au prix plancher.

D'une centaine d'euros à plusieurs milliers, il y en a pour tous les budgets. Le point commun entre toutes les chaussures mises en vente, est qu'elles n'ont jamais été portées. Elles n'ont d'ailleurs pas vocation à l'être : ces baskets sont considérées comme des objets d'art. "On a un peu l'audace de croire que ces ventes publiques vont servir à créer une deuxième cotation, celle qui est légitime et objective, celle à partir de laquelle on va pouvoir se baser pour opérer une donation, un partage ou une succession" explique Alexandre Millon, commissaire-priseur.