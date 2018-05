Un GSM retiré de la vente pour des raisons de santé: "Chaque fois que c’est possible, utilisez le haut-parleur"

Un GSM a été retiré de la vente en France pour des raisons de santé. Le téléphone Hapi 30. Il dépassait le seuil d'ondes émises. C'est une première. Ce téléphone n'est pas vendu en Belgique, mais il pose la question des ondes GSM considérées comme probablement cancérigènes. Marc Arazi est docteur spécialisé dans ce domaine. Il conseille pour limiter les risques d'exposition : "Chaque fois que c’est possible, utilisez le haut-parleur. Il faut garder le GSM à distance du corps. On ne le met plus dans la poche, ni dans le soutien de gorge. Il faut éviter de le mettre sous l’oreiller ou juste à côté de soi pour dormir. Le téléphone portable doit être mis à distance du corps." Et le docteur ajoute : "Selon le département santé californien, on ne devrait utiliser le kit main libre que pour de courtes conversations."