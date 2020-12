Après avoir frappé le Sri Lanka, un cyclone se dirige vers le sud de l'Inde

Le cyclone Burevi qui a frappé le Sri Lanka dans la nuit de mercredi à jeudi a fait peu de dégâts et a pris la direction du sud de l'Inde, ont indiqué les autorité.

Burevi, le deuxième cyclone en une semaine dans le golfe du Bengale, a balayé le nord-est du Sri Lanka peu avant minuit (18H30 GMT).

Accompagné de précipitations et de vents allant jusqu'à 100 km/h, il n'a fait aucune victime et a causé moins de dégâts que redouté.

"Il y a eu de la pluie et des vents forts mais le cyclone n'a pas occasionné de dégâts importants dans notre région", a affirmé par téléphone Mangalanath Liyanarachchi, un journaliste de Trincomalee, à 260 kilomètres de Colombo.

Les milliers de personnes vivant le long du littoral qui s'étaient réfugiées dans un abri sont désormais de retour chez elles, selon lui.

Le centre de gestion des catastrophes (DMC) avait émis une alerte rouge et demandé aux pêcheurs de ne pas s'aventurer en mer.

Le DMC n'a fait état d'aucune victime et de dégâts minimes, le cyclone ayant perdu de sa puissance en avançant à travers des régions faiblement peuplées.

Burevi doit toucher terre dans l'Etat indien du Tamil Nadu dans la nuit de jeudi à vendredi avant de se diriger vers l'ouest, dans le Kerala, les prévisionnistes indiens.

La Force nationale de réaction aux catastrophes (NDRF) en Inde a annoncé mercredi le déploiement d'une vingtaine d'équipes de secours dans ces deux Etats, situés dans le sud du pays.

Le chef du gouvernement du Kerala, Pinari Vijayan, a affirmé avoir trouvé environ 2.500 camps pouvant servir à reloger les populations vivant le long du littoral ou dans des zones inondables.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a tweeté que son gouvernement était prêt à fournir "tout le soutien possible".

La semaine dernière, un cyclone plus puissant avait longé le nord du Sri Lanka avant de frapper le Tamil Nadu de plein fouet, déracinant des arbres, inondant de 30 centimètres de pluie certaines régions, en quelques heures.

La rapide évacuation rapide de plusieurs centaines de milliers de personnes en amont, grâce à la précision des prévisions météorologiques, avait permis de limiter à trois le nombre de morts.

Le Sri Lanka, l'Inde et le Bangladesh sont régulièrement battus par des pluies torrentielles et de violentes tempêtes, avec leur lot de victimes et de destructions, chaque année surtout pendant la mousson.