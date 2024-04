Coups de feu à Bruxelles: un homme laissé pour mort sur la terrasse d'un café à Schaerbeek

Vous êtes plusieurs à nous avoir contactés via le bouton orange Alertez-nous pour signaler des coups de feu ce dimanche soir sur la terrasse d'un café à Schaerbeek. Selon un témoin que nous avons contacté et qui préfère rester anonyme, les faits se seraient déroulés rue Joseph Brand, vers 22 heures hier soir. "J'étais dans un bistro quand on a entendu des coups de feu. On est sorti voir et un homme était touché. La police est arrivée immédiatement et a bouclé le périmètre", raconte-t-il.

À l'heure d'écrire ces lignes, ni la police, ni le parquet ne confirment ces informations. Elles sont donc à prendre au conditionnel. Toutefois, une vidéo amateure filmée sur les lieux semble corroborer les témoignages. On y voit un homme, blessé par balle et laissé pour mort.