Asile et migration - Nouvelle opération de secours de dizaines de migrants au large de la Tunisie

(Belga) La marine tunisienne a secouru vendredi 54 migrants clandestins à bord d'une embarcation qui était sur le point de couler au large des côtes sud de la Tunisie, a indiqué le ministère de la Défense.

Ces migrants de différentes nationalités africaines ont indiqué avoir quitté dans la nuit de jeudi à vendredi la Libye, pays voisin de la Tunisie, pour tenter de rallier clandestinement l'Europe. Les 54 migrants, âgés de 15 à 40 ans et parmi lesquels figurent trois femmes, étaient à bord d'un bateau qui était sur le point de couler face au côtes de la ville de Ben Guerdane, dans les eaux tunisiennes, selon un communiqué du ministère de la Défense. Emmenés au port de Ben Guerdane, les migrants attendent d'être transférés dans un centre de rétention, selon un correspondant de l'AFP sur place. La Tunisie porte régulièrement secours à des migrants partis de Libye voisine ayant fait naufrage en Méditerranée centrale, l'une des routes migratoires les plus meurtrières selon les Nations unies. Les structures d'accueil du sud du pays commencent à saturer, d'autant que les groupes de migrants doivent être mis en quarantaine à leur arrivée en raison de la pandémie du coronavirus. L'ONU a décompté plus de 700 morts en Méditerranée entre le 1er janvier et le 17 mai 2021, et 1.400 en 2020. Les départs depuis la Libye ont nettement augmenté, avec 11.000 départs de janvier à avril 2021, soit 73% de plus qu'à la même période l'an passé, en raison notamment de la "détérioration" de la situation pour les étrangers dans le pays, selon le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). (Belga)