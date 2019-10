Athlétisme: 4e titre mondial pour l'Américain Christian Taylor au triple saut

L'Américain Christian Taylor, 29 ans, a remporté son quatrième titre mondial au triple saut avec un bond de 17,92 m, dimanche à Doha.

Au terme d'un concours accroché et de haute volée, le double champion olympique a devancé son compatriote Will Claye (17,74 m) et le Burkinabè Hugues Fabrice Zango (17,66 m).

L'Américain a d'abord frôlé la catastrophe après avoir mordu ses deux premiers essais, laissant son rival Claye prendre la tête avec un saut à 17,72 m. Sur sa troisième tentative, Taylor a pris ses marques à 17,42 m avant un quatrième essai à 17,86 m et un ultime saut en apothéose à 17,92 m.

Sacré pour la première fois aux Mondiaux 2011, Taylor a fait main basse sur les trois derniers titres mondiaux. Seul celui de 2013 lui a échappé (4e place). L'Américain compte également deux titres olympiques (2012, 2016) à son fabuleux palmarès.