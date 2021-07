Canal de Suez bloqué: le porte-conteneur Ever Given rentre enfin au port de Rotterdam (vidéo)

Le porte-conteneur Ever Given, qui avait bloqué le canal de Suez pendant six jours avant d'être immobilisé par l'Egypte environ 100 jours, est finalement arrivé à bon port, à Rotterdam aux Pays-bas. Le bâtiment restera dans ce port, le plus grand d'Europe, jusque début août, le temps de décharger sa cargaison. Il reprendra ensuite la route vers Felixstowe en Angleterre.



Le navire géant d'une capacité de 200.000 tonnes s'était retrouvé coincé le 23 mars en travers de cette voie navigable cruciale, perturbant fortement le commerce maritime mondial et occasionnant un manque à gagner pour l'Egypte. Au total, 422 navires chargés de 26 millions de tonnes de marchandises ont été bloqués.