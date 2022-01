Ce couple de policiers devenus parents 6 semaines auparavant s'est suicidé à 2 jours d'intervalle: l'entourage ne comprend pas

(c)Facebook St Lucie Sheriff bureau on Facebook

Le soir du Nouvel An, quelques minutes avant minuit, le député du bureau du shérif du Comté de St Lucie (dans l'état de Floride aux Etats-Unis), Clayton Osteen, 24 ans fait une tentative de suicide. Il y survit. Son corps est transporté à l'hôpital, mais après avoir rencontré les médecins, sa famille prend la décision de le retirer de l'assistance respiratoire. Il décède le 2 janvier.

Mardi, sa compagne, Victoria Pacheco, jeune maman d'un petit bébé âgé de 6 semaines, également policière dans le même commissariat se suicide à son tour, laissant leur bébé orphelin.

Ce fait divers qui a provoqué une réaction en chaîne de suicides pose question aux Etats-Unis. Que s'est-il passé pour que ce couple, récemment devenu parent, ne souhaite en finir. Aucune personne dans l'entourage de Clayton et Victoria ne s'attendait à ces faits dramatiques. Qu'est-il arrivé à Clayton Osteen pour qu'il puisse envisager l'irréparable?

Ce jeudi, la famille et les amis sont toujours ébranlés par ces faits dramatiques. Ils expriment leur choc devant le choix de ces jeunes parents de mettre fin à leurs jours, affirmant qu'ils étaient plus heureux que jamais après avoir accueilli leur nouveau bébé et que les raisons de ces actions drastiques restent inconnues.

"Clayton et Victoria étaient des parents remplis de joie, enthousiasmés par leur famille grandissante, amoureux de leur bébé Jayce et très amoureux l'un de l'autre", c'est l'incompréhension pour leurs collègues et leurs familles.

Sur les réseaux sociaux, la jeune femme partageait son bonheur en couple et en tant que jeune maman.

Le bureau du Shérif du comté de St Lucie a rendu hommage à ses deux collaborateurs en spécifiant qu'il était important de ne pas négliger la santé mentale de ses proches et de ses collègues.