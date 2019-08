Colombie: la production de cocaïne en hausse de 5,9% en 2018

(Belga) La production de cocaïne a augmenté de 5,9% en 2018 par rapport à 2017 en Colombie, principal pays producteur de cette drogue, a annoncé lundi l'ONU.

La capacité de production de cocaïne est passée en un an de 1.058 à 1.120 tonnes, a indiqué l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dans son rapport annuel présenté à Bogota. Cette hausse est due à plusieurs facteurs: une grande partie des plants de coca, matière première de la cocaïne, se trouvent à une étape où ils ont leur meilleur rendement et il existe de meilleurs techniques de culture, selon le texte. Cette hausse de la production contraste avec la légère baisse (-1,2%) des plantations de feuilles de coca en 2018, annoncée vendredi par l'ONUDC dans le cadre d'un évènement organisé au palais présidentiel colombien. "Les plantations de coca ont légèrement diminué l'an dernier en passant de 171.000 hectares (en 2017) à 169.000 hectares" l'an dernier, avait déclaré vendredi le représentant pour la Colombie de l'ONUDC Pierre Lapaque. Cette légère baisse, seul chiffre dévoilé ce jour-là, avait été célébrée par le chef de l'Etat colombien Ivan Duque. Le rapport officiel de l'organisme des Nations unies était présenté lundi. Bien que faible, cette diminution des surfaces cultivées est à l'inverse de la tendance de ces dernières années en Colombie: de 48.000 hectares en 2013, les narco-plantations avaient bondi à 69.000 en 2014, puis avaient continué à grimper pour atteindre la hausse record constatée en 2017. Le rapport souligne également une hausse du prix de la cocaïne: alors que le kilo s'échangeait en moyenne en 2017 à 4,4 millions de pesos colombiens (1.160 euros), il était monté en 2018 à 4,9 millions de pesos (1.300 euros). Par ailleurs, les saisies de drogue ont diminué, passant de 434 tonnes en 2017 à 414 tonnes en 2018. Sous la pression des Etats-Unis, le président Duque cherche à reprendre les aspersions aériennes de glyphosate, suspendues depuis 2015 par l'ancien chef de l'Etat en raison des dégâts potentiels de ce désherbant sur la santé humaine et l'environnement. La Colombie est à l'origine de 70% de la cocaïne mondiale, écoulée en grande majorité en Amérique du Nord.