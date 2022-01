Colombie: un convoi de l'ONU pris à partie par un groupe armé

(Belga) Un convoi de l'ONU a été pris à partie par un groupe armé et plusieurs véhicules incendiés jeudi dans le sud-est de la Colombie, a-t-on appris de source onusienne.

Dans un communiqué, la mission de l'ONU dans le pays, chargée de veiller à l'application de l'accord de paix de 2016 avec l'ex-guérilla marxiste des FARC, a "condamné fermement" cette attaque subie par une de leurs équipes locales à Puerto Nuevo, une zone rurale du département de Guaviare (sud-est). Les agents onusiens voyageaient avec des membres du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) et du Conseil norvégien pour les réfugiés lorsqu'"ils ont été approchés par des hommes armés qui les ont fait descendre de leur véhicule". "Deux des trois véhicules ont été incendiés" par les assaillants, explique le communiqué. Les membres du convoi "sont rentrés sains et saufs" à leurs bureaux. Selon un conseiller à la présidence colombienne, Emilio Archila, s'exprimant sur une radio locale, les "criminels se présentaient comme des dissidents" de l'ancienne guérilla des FARC, sous le commandement de "Gentil Duarte", l'un des hommes les plus recherchés du pays. Créée dans la foulée de l'accord de paix de 2016 entre les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) et le gouvernement du président de l'époque et prix Nobel de la paix Juan Manuel Santos, la Mission de vérification de l'ONU veille à la mise en oeuvre de cet accord qui a permis le désarmement de quelque 7.000 guérilleros.