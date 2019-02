Crise au Venezuela - La Russie échoue à faire adopter à l'ONU une résolution sur le Venezuela

(Belga) La Russie a échoué jeudi à faire adopter à l'ONU une résolution sur le Venezuela visant à dénoncer "les menaces de recourir à la force" contre Caracas, agitées régulièrement par les Etats-Unis.

Moscou n'a obtenu l'appui que de la Chine, de l'Afrique du Sud et de la Guinée équatoriale. Le texte russe soulignait aussi "la nécessité d'un plein respect des principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance dans la fourniture d'une aide internationale". La Russie et la Chine avaient précédemment mis leur veto à un projet de résolution des Etats-Unis appelant à des élections présidentielles "libres, justes et crédibles" et à des "livraisons d'aide humanitaire sans entraves" au Venezuela. (Belga)