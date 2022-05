Cuba: la principale centrale thermique subit un arrêt "brutal"

(Belga) La principale centrale électrique de Cuba a subi une panne mardi et mise hors service, au moment où l'île souffre de pannes régulières dues à des défaillances et à des travaux de maintenance dans plusieurs de ses centrales électriques, a indiqué la présidence.

Cuba souffre depuis plusieurs semaines de problèmes de production d'électricité, provoquant la multiplication des coupures pour la population tandis que le diesel est de plus en plus difficile à trouver. La centrale thermoélectrique Antonio Guiteras, située dans la province de Matanzas, "a connu un arrêt brutal dû à une décharge électrique", a indiqué la présidence cubaine dans un tweet, ajoutant que des techniciens travaillaient pour régler le problème. La situation est liée à des pannes et des maintenances programmées sur huit centrales thermoélectriques, qui produisent 65% de l'électricité du pays. "Le déficit de génération d'électricité dans le pays continue d'affecter le service, malgré la mise en marche de deux nouvelles unités (de production) hier (lundi) après-midi", a indiqué l'Union électrique de Cuba dans un communiqué. Ces centrales nécessitent une maintenance soutenue, en raison du caractère corrosif du pétrole national, riche en soufre, et coûteuse pour maintenir une bonne production électrique avant les mois de juillet et août, où la demande est la plus élevée, notamment en raison du recours aux climatisations. Les coupures d'électricité avaient été l'un des motifs de la colère populaire ayant provoqué en juillet 2021 les manifestations historiques contre le gouvernement, qui se sont soldées par un mort et des dizaines de blessés. Sur les 1.395 personnes arrêtées, 728 sont toujours détenues, selon l'ONG Cubalex, basée à Miami.