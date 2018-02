Décès de l'acteur américain John Gavin, de "Psychose" et "Spartacus"

(Belga) L'acteur américain John Gavin, surtout connu pour son rôle dans le classique du cinéma "Psychose" ("Psycho") d'Alfred Hitchcock, est décédé vendredi à l'âge de 86 ans, rapportent les médias américains sur base d'une annonce de l'agent de son épouse, Constance Towers. L'acteur avait principalement brillé sur grand écran à la fin des années 50 et dans les années 60, avec des rôles également dans "Spartacus" de Kubrick et "Imitation of Life" ("Mirage de la vie" en VF), dernier film hollywoodien de Douglas Sirk.

Ami de Ronald Reagan, il avait ensuite été envoyé sous sa présidence au Mexique comme ambassadeur des Etats-Unis, dans les années 80. Ayant partagé des affiches avec Sophia Loren, Kirk Douglas, Doris Day, Katharine Hepburn, Lana Turner, Janet Leigh et bien d'autres, Gavin avait également fait différentes apparitions en télévision avant de se consacrer à la diplomatie. En 1968, il a incarné au cinéma Hubert Bonisseur de La Bath ou "OSS 117", célèbre espion réapparu récemment sous les traits de Jean Dujardin. A la même époque, il était pressenti et a même signé un contrat pour endosser le costume d'un autre espion bien connu, James Bond, dans "Les Diamants sont éternels", avant que Sean Connery ne décide finalement de rempiler, pour la dernière fois. La deuxième épouse de John Gavin, Constance Towers, faisait encore des apparitions dans des séries télévisées ces dernières années. (Belga)