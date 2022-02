DIRECT - Guerre en Ukraine: le président ukrainien se dit prêt à des négociations avec Moscou, mais pas au Bélarus

La bataille pour le contrôle de Kiev se poursuit dimanche, alors que les Occidentaux accentuent encore la pression sur Moscou, en excluant des banques russes de la plateforme interbancaire Swift et en s'apprêtant à livrer davantage d'armes à l'Ukraine.

LE POINT SUR LA GUERRE EN UKRAINE DIMANCHE

4e jour de guerre en Ukraine: le conflit s'intensifie

Au quatrième jour de l'offensive lancée par Vladimir Poutine, les sirènes d'alarme anti-aérienne ont de nouveau retenti à Kiev dans la nuit de samedi à dimanche, appelant les habitants à se réfugier dans les abris de la capitale. L'armée russe avait reçu samedi après-midi l'ordre d'élargir son offensive sur l'Ukraine, affirmant que Kiev avait refusé des négociations. "Toutes les unités ont reçu l'ordre d'élargir l'offensive dans toutes les directions", a déclaré le ministère russe de la Défense. La violence de l'intervention russe a poussé samedi les Occidentaux à adopter un nouveau train de sanctions plus dures: ils ont notamment décidé d'exclure de nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire Swift, un rouage essentiel de la finance mondiale, a annoncé le gouvernement allemand, qui préside le forum du G7.

200 civils tués, deux journalistes blessés par balle et un afflux de réfugiés

Le gouvernement ukrainien a fait état de 198 civils tués, dont trois enfants, et plus d'un millier de blessés depuis le début de cette invasion. Des dizaines de militaires ont également perdu la vie. La Russie ne donne, elle, aucun bilan sur ses pertes. Le ministre ukrainien de la Défense affirme que 3.500 soldats russes ont été tués depuis jeudi, sans fournir d'éléments matériels.

Armes et aides occidentales

Le président ukrainien Volodomyr Zelensky a affirmé qu'"armes et équipements de nos partenaires sont en route pour l'Ukraine". Soulignant "un changement d'époque", le gouvernement allemand a décidé d'autoriser la livraison à l'Ukraine de 1.000 lance-roquettes et 500 missiles sol-air, rompant ainsi sa politique d'interdiction de toute exportation d'armes létales en zone de conflit. Washington a annoncé une nouvelle aide militaire de 350 millions de dollars. La Belgique, la République tchèque, ou les Pays-Bas ont notamment annoncé l'envoi d'armes ou d'équipement, défensives s'agissant de la France.

La Russie exclue du système bancaire SWIFT par plusieurs pays

La violence de l'intervention russe a poussé samedi les Occidentaux à adopter un nouveau train de sanctions plus dures: ils ont notamment décidé d'exclure de nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire Swift, un rouage essentiel de la finance mondiale, a annoncé le gouvernement allemand, qui préside le forum du G7. Une action qui "empêchera les banques d'effectuer la plupart de leurs transactions financières mondiales, et par conséquent, les exportations et importations russes seront bloquées", a souligné la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Par ailleurs, les partenaires occidentaux ont décidé de restreindre davantage l'accès de la banque centrale russe aux marchés des capitaux, et de "paralyser les actifs de la Banque centrale russe" afin d'empêcher Moscou d'y recourir pour financer le conflit en Ukraine, selon les mots de Mme von der Leyen. Les nouvelles sanctions vont enfin s'en prendre aux oligarques russes et à leurs familles pour les empêcher d'obtenir la nationalité de pays occidentaux. La Russie est désormais un "paria économique et financier mondial", faisant face à un rouble en "chute libre", et un groupe de travail "traquera" les "yachts, jets, voitures de luxe et maisons de luxe" des oligarques russes, a synthétisé samedi soir un haut responsable américain.

LE DIRECT SUR LA GUERRE EN UKRAINE:

09h31 - La Belgique libère 3 millions d'euros d'aide humanitaire pour l'Ukraine



"Chaque jour plus de victimes. Chaque jour davantage de personnes en fuite. Les besoins humanitaires augmentent jour après jour", indique la ministre de la Coopération au développement, Meryame Kitir.



09h11 - Le président ukrainien se dit prêt à des négociations avec Moscou, mais pas au Bélarus

Volodymyr Zelensky a rejeté dimanche la proposition russe de pourparlers à Gomel au Bélarus, car ce pays sert de base arrière à l'invasion de l'Ukraine, affirmant que "n'importe quelle autre ville" conviendrait. "Varsovie, Bratislava, Budapest, Istanbul, Bakou. Nous les avons toutes proposées. Et n'importe quelle autre ville nous conviendrait", a-t-il dit dans une vidéo en ligne.



08h15 - Poutine salue "l'héroïsme" des forces engagées en Ukraine

08h09 - La Finlande va fermer son espace aérien aux avions russes

08h05 - "Percée" de l'armée russe à Kharkiv, deuxième ville du pays

07h51 - Un milliardaire japonais fait don de près de 8 millions d'euros à l'Ukraine



Hiroshi Mikitani a annoncé dimanche qu'il allait faire un don d'un milliard de yens (7,7 millions d'euros) au gouvernement de Kiev en qualifiant l'invasion russe de "piétinement de l'Ukraine" et de "défi à la démocratie".



07h50 - "L'obscurité passera", dit le ministre de la Défense pour donner du courage à son peuple



Oleksy Reznikov, a encouragé ses soldats qui sont sur le front depuis plusieurs jours pour contrer l'offensive russe. "L'obscurité passera, l'aube est proche", a-t-il déclaré dans une publication sur Facebook.

07h18 - L'armée russe affirme avoir encerclé deux grandes villes du sud

L'armée russe a affirmé dimanche avoir encerclé Kherson et Berdiansk, au quatrième jour de son invasion du pays. "Au cours des dernières 24 heures, les forces armées russes ont complètement bloqué les villes de Kherson et de Berdiansk", qui comptent respectivement 290.000 et 110.000 habitants, a indiqué le ministère russe de la Défense, cité par l'agence TASS.

06h48 - Le casse-tête du rapatriement de milliers d'étudiants arabes en Ukraine

Plus de 10.000 étudiants arabes parmi lesquels de nombreux Marocains et Egyptiens se sont retrouvés pris au piège du conflit en Ukraine, et leur rapatriement est un casse-tête pour leurs pays parfois dépourvus de représentations diplomatiques.

03h51 - le Canada préoccupé par la diffusion de la chaîne russe RT

Le gouvernement canadien a fait part samedi de ses "préoccupations" quant à la diffusion sur son territoire de la chaîne russe RT (ex-Russia Today), accusée par ses détracteurs d'être un porte-voix du Kremlin. Régulièrement accusée en Occident de contribuer à la désinformation, RT est dans le collimateur de plusieurs pays européens, d'autant plus depuis l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine.

03h21 - Violents combats et explosions dans des installations pétrolières en Ukraine



Les forces armées ukrainiennes sont confrontées à des attaques de l'armée russe "venant de toutes les directions" en plusieurs endroits, selon des informations publiées par plusieurs médias dimanche matin.

02h17 - Cuba favorable à une solution diplomatique "sérieuse" en Ukraine

Le gouvernement cubain, allié traditionnel de la Russie, a plaidé samedi en faveur d'une solution diplomatique "sérieuse, constructive et réaliste" au conflit en Ukraine, fustigeant au passage la résolution présentée vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU.

01h42 - Zelensky remercie Macron pour l'envoi d'équipements militaires défensifs

Emmanuel Macron a appelé samedi vers minuit son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui l'a remercié "pour avoir répondu aux demandes de l'Ukraine en matière d'équipements militaires défensifs", a annoncé l'Elysée.

01h22 - L'Université de Gand rappelle tous ses étudiants d'échange de Russie



L'Université de Gand (UGent) a rappelé tous les étudiants en échange qui se trouvent en Russie. Les circonstances actuelles ne permettent pas les échanges internationaux, selon le recteur Rik Van de Walle. Dix-huit étudiants ont été contactés à ce sujet. La décision a été prise après contact avec l'ambassade de Belgique et des experts de l'université.