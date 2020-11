Joe Biden a remporté la course à la Maison Blanche face à Donald Trump, ont annoncé samedi plusieurs médias. Il deviendra donc le 46e président des États-Unis. Une nouvelle qui ravit certains New Yorkais, qui ont tenu à le crier haut et fort... devant la Trump Tower.

