Erdogan à Cologne pour l'inauguration d'une grande mosquée controversée

(Belga) Le président turc Recep Tayyip Erdogan va présider samedi à Cologne l'inauguration d'une des plus grandes mosquées d'Europe, un déplacement marqué par des manifestations sous haute protection policière.

Il s'agit de l'ultime étape de la visite d'Etat du président turc, qui tente de tourner la page de deux années de tension avec l'Allemagne. Vendredi, il s'est entretenu avec Angela Merkel, avant d'être l'invité d'un banquet boudé par une partie de la classe politique allemande, dont la chancelière. Les deux dirigeants se sont toutefois retrouvés samedi matin pour un petit-déjeuner, avant que M. Erdogan gagne Cologne. Le très croyant dirigeant turc, doté de pouvoirs accrus depuis le début de son nouveau mandat en juillet, doit y inaugurer cette mosquée, financée par l'Union des affaires turco-islamiques (Ditib), étroitement liée au pouvoir turc. Plusieurs centaines de personnes étaient déjà rassemblées samedi matin à Cologne derrière une banderole "Erdogan n'est pas le bienvenu", mot d'ordre des manifestations. "Je peux comprendre qu'il aille à Berlin. Mais qu'il vienne à Cologne est une provocation", s'insurge un manifestant, Thomas, un Allemand de 22 ans venu manifester pour défendre la liberté de la presse. "Je veux être la voix des gens qui ne peuvent pas descendre dans la rue en Turquie", explique un autre manifestant, Cansu, venu de Suisse pour ce rassemblement. "Erdogan pense que tout ce qui diffère de son opinion est du terrorisme. Je suis ici pour montrer ma solidarité" avec les opposants. Le chantier avait débuté en 2009 et, malgré de nombreuses oppositions et controverses locales, de premiers fidèles ont pu aller y prier dès 2017, avant l'inauguration officielle par M. Erdogan samedi. Avec ses minarets de 55 mètres de haut et une grande coupole de 36 mètres, cet édifice de béton et de verre, censé incarner l'ouverture, selon son architecte Paul Böhm, est une des plus imposantes mosquées d'Europe. Sa superficie atteint 4.500 m2. (Belga)