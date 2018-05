Fraude aux passeports en Hongrie : Washington envisage de lever l'exemption de visa

(Belga) Washington envisage de lever l'exemption de visa dont bénéficient les Hongrois après la découverte d'une fraude ayant permis à des détenteurs de passeports hongrois d'entrer aux Etats-Unis sous de fausses identités, ont rapporté jeudi des médias hongrois et américains.

Une "faille" dans le système d'attribution de passeports de la Hongrie a conduit à "des atteintes à la sécurité", ont déclaré des responsables américains cités dans un article fait en commun par le Washington Post et Direkt 36, un site web hongrois de journalisme d'investigation. Plus d'un million de personnes ont acquis la citoyenneté hongroise depuis 2011 grâce à un processus de naturalisation accélérée mis en place par le gouvernement nationaliste de Viktor Orban, au pouvoir depuis 2010. La plupart viennent de pays voisins où vit une minorité hongroise de deux millions de personnes, résultat d'un traité signé après la Première guerre mondiale qui a rétréci les frontières de la Hongrie. Selon un document du département américain de la sécurité intérieure obtenu par le Washington Post, "environ 700 personnes non hongroises ont obtenu de manière frauduleuse d'authentiques passeports hongrois et ont pris l'identité des détenteurs d'origine de ces passeports". 65 d'entre eux sont entrés aux Etats-Unis et ont obtenu le permis de séjour de trois mois sans visa qui est accordé aux ressortissants de 38 pays. Malgré les recherches entreprises par le département de la sécurité intérieure pour les retrouver et les expulser, une trentaine n'avaient toujours pas été retrouvés à la fin octobre. Le département craint que des criminels, notamment des terroristes islamistes et des espions russes, n'aient pu acheter ces passeports. La Hongrie a été avertie qu'elle pourrait se voir "exclue" du programme d'exemption de visa au cas où le problème ne serait pas réglé. Contacté par l'AFP, le gouvernement hongrois n'a pas répondu dans l'immédiat. (Belga)