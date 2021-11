Fusillade dans un lycée américain: trois élèves tués, six blessés dont un enseignant

Un jeune de 15 ans a ouvert le feu mardi dans un lycée du nord des Etats-Unis, faisant trois morts parmi les élèves et six blessés dont un enseignant, a annoncé la police locale.





Le tireur présumé, lui-même élève de l'établissement, a été arrêté et n'a pas expliqué son geste, a précisé Michael McCabe, un responsable de la police d'Oxford, dans l'Etat du Michigan.