Guerre en Ukraine: la Belgique envoie deux labos mobiles et des robots sous-marins

La Défense s'apprête à envoyer en Ukraine deux laboratoires médicaux mobiles et plusieurs robots sous-marins de haute technologie, a annoncé vendredi la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, depuis l'aéroport de Melsbroek d'où partira cet équipement.

Les laboratoires médicaux sont aménagés dans des camionnettes de manière à pouvoir les déplacer facilement. Des tests médicaux standard peuvent être réalisés dans chacun d'entre eux: sang, urine ou salive mais aussi le suivi d'infection ou des tests PCR utiles pour détecter la covid-19 ou la grippe. "Les labos mobiles ont la capacité d'un laboratoire de diagnostic classique mais en format réduit. En Ukraine, des laboratoires ont été détruits, la possibilité de réaliser des tests de diagnostic a été perdue ou n'est plus opérationnelle. Avec ces labos mobiles, nous pouvons offrir à nouveau cette capacité", a expliqué le major Frans T'Sas.

Les robots sous-marins seront principalement utilisés pour contrôler les ports et les côtes. Ces engins peuvent détecter des objets, inspecter des coques de navire ou même neutraliser des mines et autres engins explosifs. Les deux laboratoires mobiles seront acheminés en Ukraine d'ici trois semaines. Les robots feront quant à eux l'objet d'un envoi par étapes. Pour le mois de mai, ils devraient être totalement opérationnels. Des formations de personnel sont prévues en plus du matériel.

Le conseil des ministres a par ailleurs approuvé vendredi, sur proposition de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, une mission B-Fast en Ukraine pour aider le pays à faire face aux conséquences humanitaires de la guerre. Elle répond aux demandes formulées par les autorités ukrainiennes aux États membres de l'UE via le mécanisme européen de protection civile (UPCM).

Des générateurs, sacs de couchage, kits de premier secours et de la nourriture seront achetés et donnés à l'Ukraine. Deux partenaires de B-Fast ont complété cette aide par la fourniture d'équipements destinés à l'infrastructure électrique du pays et d'équipements informatiques supplémentaires.