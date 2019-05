Iran: le Pentagone envoie un navire et une batterie de missiles au Moyen-Orient

(Belga) Le Pentagone a annoncé vendredi l'envoi au Moyen-Orient d'un navire de guerre transportant des véhicules, notamment amphibie, et d'une batterie de missiles Patriot, s'ajoutant au déploiement dans la région d'un porte-avions face à des menaces d'attaques "imminentes" attribuées à l'Iran.

C'est l'USS Arlington, un navire de guerre ayant à son bord des Marines, des véhicules amphibie ainsi que des équipements conventionnels de débarquement et des hélicoptères, qui a pris la direction du Moyen-Orient tout comme un système de défense aérienne Patriot. "Ces équipements vont se joindre au groupe de frappe du porte-avions USS Abraham Lincoln et au détachement spécial de bombardiers de l'US Air Force dans la région du Moyen-Orient en réaction à des indications sur une amélioration des préparatifs des Iraniens pour mener des opérations offensives contre les forces américaines et nos intérêts", a justifié le ministère américain de la Défense dans un communiqué. Le Pentagone a précisé "continuer à surveiller de près les activités du régime iranien, leur armée et leurs affidés", tout en assurant que les Etats-Unis "ne cherch(aient) pas un conflit avec l'Iran". "Nous sommes en position et prêts à défendre les forces et intérêts américains dans la région", a-t-il ajouté. L'annonce du déploiement dans le Golfe du porte-avions USS Abraham Lincoln et d'une force de bombardiers B-52 est intervenue dimanche soir par un communiqué de la Maison Blanche. Le conseiller à la sécurité nationale John Bolton y évoquait de manière très vague une "réponse à des indications et à des avertissements inquiétants qui ont engendré une escalade", avant d'adresser "un message clair et sans équivoque au régime iranien: nous répondrons de manière implacable à toute attaque contre les intérêts des Etats-Unis ou de nos alliés". Dans un climat de tension exacerbée avec Washington, Téhéran a décidé mercredi de s'affranchir de deux des engagements de l'accord international visant à l'empêcher de se doter de la bombe atomique, accord que le président Trump a unilatéralement dénoncé il y a un an. L'Iran a ainsi fait savoir qu'il cessait de limiter ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi, revenant sur des restrictions consenties par l'accord conclu à Vienne en juillet 2015. (Belga)