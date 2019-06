L'enfant bloqué dans un puits depuis 4 jours en Inde est mort

L'enfant de deux ans tombé dans un puits il y a plus de quatre jours a été retrouvé mort, ont annoncé mardi les autorités locales, suscitant des manifestations pour dénoncer le retard des secours.



Fatehvir Singh est tombé jeudi dans le puits de 33 mètres de profondeur et 23 centimètres de diamètre alors qu'il jouait dans les champs à proximité de son domicile dans le district de Sangrur au Pendjab (nord). Ce puits avait été creusé par sa famille pour irriguer leurs champs, mais n'était plus en service depuis 1991.

"L'enfant n'est plus en vie. Il a été extrait à cinq heures du matin" par les secouristes, a déclaré à l'AFP Vijay Inder Singla, un élu de l'assemblée législative de l'État du Pendjab. L'opération de secours a été "retardée à cause d'un manque d'assistance technique", a protesté un habitant, Kultar Singh, cité par la presse locale.

Le chef de l'exécutif du Pendjab, Amarinder Singh, a ordonné que des mesures soient prises contre les puits ouverts à travers l'État.

Sur Twitter, lundi, les autorités avaient tenté de faire bonne figure en publiant la photo d'un hélicoptère enfin mobilisé pour le sauvetage (voir ci-dessus).