L'ex-président Bush hospitalisé au lendemain des obsèques de son épouse

(Belga) Le 41e président des Etats-Unis, George H. W. Bush, 93 ans, a été hospitalisé dimanche, au lendemain des obsèques de son épouse Barbara, pour une "infection qui s'est diffusée dans le sang", a annoncé lundi son porte-parole.

"Le président Bush a été admis à l'hôpital Houston Methodist hier matin après avoir attrapé une infection qui s'est diffusée dans le sang. Il répond aux traitements et semble se remettre", a écrit son bureau dans un communiqué retweeté par son porte-parole Jim McGrath. L'ex-président républicain de 1989 à 1993 et vice-président de Ronald Reagan est atteint de la maladie de Parkinson, ce qui le contraint depuis plusieurs années à se déplacer en fauteuil roulant. C'est dans cette même ville texane de Houston qu'ont eu lieu samedi les obsèques de Barbara Bush, le pilier d'une des plus grandes familles politiques des Etats-Unis, décédée le 17 avril à l'âge de 92 ans. Son époux pendant 73 ans était présent, serrant la main de plusieurs invités. Ensemble, les Bush ont eu cinq enfants dont George W. Bush président de 2001 à 2009, dix-sept petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. (Belga)