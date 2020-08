La ville de Beyrouth "sinistrée", "dévastée" par deux énormes explosions: on en sait plus sur l'origine du drame

Il s'agirait d'un accident, dû à un manque de sécurisation de produit dangereux. Une cargaison de nitrate d'ammonium, estimée à 2.750 tonnes, était présente depuis six ans dans un entrepôt du port, sans mesures de précaution. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Il est de 100 morts et environ 4.000 blessés ce mercredi matin.

La capitale libanaise, déclarée ville "sinistrée", s'est réveillée sous le choc, après ces explosions d'une telle puissance qu'elles ont été enregistrées par les capteurs de l'institut américain de géophysique (USGS) comme un séisme de magnitude 3,3. Des vidéos très impressionnantes sont rassemblées au bas de cet article.



Dans l'épicentre de l'explosion, dont le souffle a été ressenti jusque sur l'île de Chypre, à plus de 200 kilomètres de là, le paysage reste apocalyptique: les conteneurs ressemblent à des boîtes de conserve tordues, les voitures sont calcinées, le sol jonché de valises et de papiers provenant des bureaux avoisinants, soufflés par l'explosion.



Même des Casques bleus ont été grièvement blessés à bord d'un navire amarré dans le port, selon la mission de l'ONU au Liban.



Des secouristes, épaulés par des agents de sécurité, ont cherché toute la nuit des survivants ou des morts coincés sous les décombres.



Pour l'heure, le dernier bilan est d'au moins 100 morts et près de 4.000 blessés, mais il pourrait s'alourdir dans la journée. Les hôpitaux de la capitale, déjà confrontés à la pandémie de Covid-19, sont forcément saturés.

Selon les premiers constats officiels, il s'agit de l'explosion de plusieurs milliers de tonnes de nitrate d'ammonium (voir les détails de ce produit dangereux). Rien n'indique pour le moment que cet incident dramatique ait une origine criminelle, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions. Les tensions sont vives au Liban depuis plusieurs, le pays est plongé dans une grave crise économique et politique. Et le Hezbollah, un mouvement armé pro-iranien qui cible souvent Israël (pays voisin), est très influent au Liban.





Deuil national

Le Premier ministre Hassan Diab a décrété mercredi jour de deuil national et a promis que les responsables devraient "rendre des comptes".



Le gouvernement pointe du doigt une cargaison de nitrate d'ammonium stockée "sans mesures de précaution" sur le port.



"Il est inadmissible qu'une cargaison de nitrate d'ammonium, estimée à 2.750 tonnes, soit présente depuis six ans dans un entrepôt, sans mesures de précaution. C'est inacceptable et nous ne pouvons pas nous taire", a déclaré le Premier ministre devant le Conseil supérieur de défense, selon des propos rapportés par un porte-parole en conférence de presse.



Le nitrate d'ammonium, substance qui entre dans la composition de certains engrais mais aussi d'explosifs, est un sel blanc et inodore utilisé comme base de nombreux engrais azotés sous forme de granulés, et a causé plusieurs accidents industriels dont l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, en 2001.





Aide humanitaire

De nombreux pays ont proposé de l'aide au Liban, notamment la France qui envoie mercredi plusieurs tonnes de matériel sanitaire.



Le président Emmanuel Macron a annoncé sur Twitter l'envoi d'un détachement de la sécurité civile et de "plusieurs tonnes de matériel sanitaire" à Beyrouth.



Les Etats-Unis ont également proposé leur aide, ainsi que l'Allemagne, qui compte des membres du personnel de son ambassade à Beyrouth parmi les blessés.



Même Israël a proposé soir "une aide humanitaire et médicale" à son voisin libanais, avec lequel il est techniquement toujours en guerre.



Mardi, une première explosion a été entendue à Beyrouth, agglomération de quelque deux millions d'habitants, suivie d'une autre, très puissante, qui avait provoqué un gigantesque champignon dans le ciel.



Les immeubles avaient tremblé et les vitres avaient été brisées à des kilomètres à la ronde.



Dans les rues de Beyrouth, des soldats avaient évacué des habitants abasourdis, certains couverts de sang, T-shirt autour du crâne pour panser leurs blessures, tandis que des habitants cherchaient désespérément leurs proches manquant à l'appel.



"C'était comme une bombe atomique. J'ai tout vu (dans ma vie), mais rien de tel", a témoigné Makrouhie Yerganian, un professeur à la retraite qui vit depuis plus de 60 ans en face du port.



Ce drame survient alors que le Liban connaît sa pire crise économique depuis des décennies, marquée par une dépréciation monétaire inédite, une hyperinflation, des licenciements massifs et des restrictions bancaires drastiques.



Des vidéos très impressionnantes :