Le président kazakh démissionne après près de 30 ans au pouvoir

(Belga) Le président kazakh Noursoultan Nazarbaïev a annoncé mardi sa démission, après près de 30 ans à la tête de ce pays d'Asie centrale riche en hydrocarbures mais confronté à une grogne sociale grandissante.

"J'ai pris la décision de renoncer au mandat de président", a déclaré M. Nazarbaïev, 78 ans, lors d'une allocution retransmise à la télévision. M. Nazarbaïev disposera néanmoins de pouvoirs étendus après son départ de la présidence grâce à une loi votée en 2018 et à son statut de "Père de la Nation", qui lui garantit l'immunité judiciaire et un rôle influent. Noursoultan Nazarbaïev a pris la tête du Kazakhstan alors que le pays était encore une république soviétique en 1989, en tant que premier secrétaire du Parti communiste, et a conservé le pouvoir après son indépendance en 1991. Réélu à plusieurs reprises à une majorité écrasante, il n'a jamais désigné clairement de successeur. (Belga)