Le Sénat américain vote une loi protégeant le mariage homosexuel dans l'ensemble du pays

(Belga) Le Sénat américain a voté mardi, à 61 voix contre 36, une loi protégeant le mariage homosexuel dans l'ensemble des États-Unis, par crainte d'un retour en arrière de la Cour suprême en la matière.

"L'amour est l'amour et les Américains devraient pouvoir se marier avec la personne qu'ils aiment", a réagi le président américain Joe Biden dans un communiqué. La Chambre des représentants, qui avait déjà approuvé un texte très similaire en juillet, doit encore voter une nouvelle fois sur cette loi modifiée, ce qui ne devrait être qu'une formalité. Joe Biden devra ensuite signer le texte. Les unions entre personnes de même sexe sont garanties par la Cour suprême des États-Unis depuis 2015. Mais après la volte-face historique de la haute cour sur l'avortement, nombre de progressistes craignent que ce droit ne soit lui aussi détricoté. Concrètement, la loi abroge des législations antérieures définissant le mariage comme une union entre un homme et une femme et interdit aux agents d'état-civil -- quel que soit l'État dans lequel ils travaillent -- de discriminer les couples "en raison de leur sexe, race, ethnicité ou origine". Ce texte s'applique aussi aux couples interraciaux. (Belga)