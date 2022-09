Les supporters pourront-ils boire de l'alcool dans le cadre du Mondial 2022 au Qatar ? Nos envoyés spéciaux sont allés vérifier sur place

Qui dit match de football, dit souvent ambiance festive et alcool (avec modération, enfin en principe). La prochaine coupe du Monde de football se déroule au Qatar, un pays conservateur et musulman. De nombreux supporters se demandent s’il sera possible de faire la fête sur place et de boire de l’alcool. Réponse avec nos envoyés spéciaux à Doha.

Imaginez, le match vient de se terminer. Dans l’enceinte sportive, il y a un lieu de prière. En revanche, pas d’alcool dans les tribunes ! Les supporters se dirigent donc vers la sortie pour célébrer la victoire de leur équipe. Mais, est-il possible de trouver de l’alcool dans ce pays où l’Islam est la religion d’Etat ?

Nous allons d’abord dans un centre commercial. Il y a bien de la bière : mais elle est sans alcool ! Pas de vin ou autres spiritueux. En terrasse, au souk ou dans n’importe quel restaurant, vous trouverez des jus, du café, de l’eau... mais toujours pas d’alcool.

Le Comité organisateur du Mondial assure avoir tout prévu. “Les gens se font de fausses idées sur l’alcool au Qatar...On peut tout à fait en trouver à Doha... Il faut aller dans les hôtels ou les bars et les restaurants ayant une licence... Ils servent de l’alcool... L’alcool ne fait pas partie de notre culture...mais l’hospitalité, oui !”, nous a expliqué Fatma al Nuaimi.

Et sur place, ça donne quoi ?

Direction alors un grand hôtel de la capitale. Il est ici tout à fait possible de faire la fête. Dans ce bar, la bière est alcoolisée, la clientèle internationale. Nous interrogeons le barman.

-Il est possible d’acheter de l’alcool ici ?

-Oui !

-Dans tous les hôtels ?

-Non, pas les petits, plutôt les grands hôtels internationaux...

Pour ces expatriés britanniques, il est très facile de boire de l’alcool à Doha... “On peut faire la fête dans des bars comme celui-ci, c’est animé. Ensuite vous pouvez vous rendre dans des bars en intérieur où ils mettent la musique jusqu’à 4h du matin. Vous pouvez boire bière, vin, cocktails, comme en Grande-Bretagne !”

Tolérance zéro

Attention toutefois, au Qatar, la législation en vigueur est sévère concernant l’alcool au volant par exemple : la tolérance est de zéro ! L’ivresse sur la voie publique peut conduire en prison. “Je pense que n’importe quel touriste dans le monde va s’intéresser au pays qu’il visite et s’informer sur ce que l’on peut faire ou non... sur les différences culturelles, sur ce qui est acceptable dans un pays et qui ne l’est pas dans un autre...”, poursuit Fatma al Nuaimi.

Le Qatar veut pouvoir maîtriser cette consommation d’alcool : il y a aura donc des fan zones, c’est-à-dire des endroits dédiés pour faire la fête. Une partie de la Corniche, la promenade du bord de mer, sera notamment fermée et consacrée à la célébration à l’occidentale.