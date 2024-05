Info trafic: des ralentissements autour de Bruxelles et un accident grave près de Hasselt

08h09 Un accident signalé à hauteur de Battice: la bretelle venant de Saint-Vith est fermée Un accident est signalé dans l'échangeur entre la E42 Saint-Vith-Verviers avec l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Battice. La bretelle venant de Saint-Vith vers Bruxelles est fermée suite à cet accident et une petite déviation est mise en place via la sortie Battice et le rond-Point des vaches pour reprendre l'autoroute. 5 petites minutes à ralentir sur l'E42 entre Chaîneux et Herve. Faisons un petit bilan des files autour et vers la capitale : 30 minutes sur l'E40 Ostende-Bruxelles entre Alost et Grand-Bigard. Files qui ne diminuent pas depuis ce matin tôt. 20 minutes à ralentir sur l'E40 entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne. 20 minutes en intérieur entre Expo et Machelen. Plus loin, 20 minutes avant le Tunnel de Tervuren vers Léonard. 15 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen et sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle. 7 minutes sur l'E411 entre Hoeilaart et Léonard et pas de ralentissements dans les travaux au départ de Daussoulx Seuls quelques coups de frein sur le ring extérieur entre Argenteuil et La Hulpe vers Zaventem. (+1 min)

07h29 Un nouvel accident sur l'A12 en direction de la capitale Toujours 30 minutes de ralentissements sur l'E40 Ostende-Bruxelles vers la Capitale entre Alost et Grand-Bigard. Un autre accident sur la A12 en direction de la capitale vous ralentit 1/4 d'heure en venant d'Anvers à hauteur de Londerzeel. Mis à part cela, les files aux endroits habituels en intérieur : +10 min entre Grand-Bigard et Jette, 10 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen et 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. 10 minutes aussi sur l'E40 entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne. Très peu de ralentissements sur la fin de l'E411 Namur-Bruxelles et sur l'E429 Tournai-Bruxelles avec moins de 5 minutes à ajouter en direction de la Capitale.

07h09 Forts ralentissements repérés ce matin sur l'E40 Gand-Bruxelles Déjà de forts ralentissements repérés ce matin sur l'E40 Gand-Bruxelles suite à un accident qui s'était produit à Ternat, mais qui a rapidement été dégagé. Vous ralentissez encore 30 minutes entre Alost et Grand-Bigard. Un autre accident dégagé il y a peu à Zellik sur le ring intérieur de Bruxelles provoque encore 10 minutes de files entre Grand-Bigard et Jette sur le ring intérieur de Bruxelles. Plus loin, 5 minutes à ralentir entre Grimbergen et Machelen puis 10 minutes (habituelles) entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. 5 minutes aussi de ralentissement dans l'autre sens, en extérieur, entre Strombeek-Bever et Jette vers Grand-Bigard. Les ralentissements débutent aussi sur l'E40 avec 5 minutes à ajouter entre Everberg et Wolluwé-Saint-Etienne. Dans le sud du Pays, 10 minutes de ralentissements sur l'E411 de Hondelange à Capellen.

06h29 Un accident grave à hauteur d'Hasselt Les ralentissements sont bien présents sur le ring intérieur de Bruxelles avec déjà 15 minutes entre Grand-Bigard et Jette vers Zaventem (ce qui est un peu inhabituel - peut-être y-a-t-il un accident encore non signalé ?). 7 minutes ensuite entre Strombeek-Bever et Machelen et enfin 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Par contre, un accident grave impliquant un camion est signalé sur l'E313 Anvers-Liège à hauteur de Hasselt-West en direction de Liège. L'autoroute est fermée avec déviation mise en place via une route d'urgence.