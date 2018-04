Majda a été la première à dénoncer le comportement de Tariq Ramadan: elle témoigne en exclusivité pour RTLinfo

C'est une interview exclusive RTLinfo. Majda Bernoussi, ancienne maîtresse de Tariq Ramadan, témoigne. Cette Bruxelloise belgo-marocaine a entretenu une relation avec Tariq Ramadan durant 5 ans, avant de se rendre compte que cette relation était destructrice.

Elle a été la première à dénoncer le comportement de l'islamologue, actuellement inculpé en France pour viols. Pour elle, derrière l'homme médiatique, se cache un pervers qui se sert de la religion pour manipuler et abuser des femmes.

Elle s'est confiée à Dominique Demoulin. "Il a l'art de dire, mais il n'a vraiment pas l'art de faire. Il parle bien mais il ne parle pas 'vrai'. Son éthique, sa morale, sa foi, il la réserve face caméra. Hors champ, c'est juste l'opposé, mais à un point tel qu'on est sidéré. D'ailleurs il y a une sourate qui s'appelle les hypocrites et qui dit qu'ils disent de leur bouche ce qu'ils n'ont pas dans leur coeur. C'est exactement le concept avec Tariq Ramadan. Pour moi, il ne croit en rien et encore moins en Dieu. Il parle de Dieu quand il s'agit de nous manipuler. En dehors de ça c'est jamais évoqué et il fait vraiment comme il veut. Et je peux vous dire que c'est 'Open Bar'".

En 2015, Tariq Ramadan a acheté le silence de Majda Bernoussi, qui voulait publier un manuscrit. Ils ont signé une transaction financière de 27.000 euros devant la justice belge.

Inculpé pour viols, Tariq Ramadan nie les faits. Il est en détention préventive depuis le 2 février dernier. Pour sa part, Majda Bernoussi n’a jamais déposé plainte.

