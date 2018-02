Maroc: RSF demande la libération d'un journaliste emprisonné

(Belga) Reporters sans frontières (RSF) a réclamé la "libération immédiate" d'un journaliste marocain condamné jeudi à quatre ans de prison ferme pour sa couverture de la contestation dans la région du Rif, dans le nord du Maroc.

Poursuivi depuis août dernier pour "apologie du terrorisme, incitation à une manifestation interdite dans la région du Rif et insulte à corps constitué", le fondateur du site d'information Rassdmaroc, Abdelkabir al Horr, a été condamné jeudi par la cour d'appel de Rabat à quatre ans de prison ferme, a rapporté vendredi RSF dans un communiqué. Selon son avocat, cité par l'ONG, la justice lui a "reproché des écrits" sur le mouvement de contestation sociale qui agité pendant des mois la région historiquement frondeuse du Rif. Les écrits incriminés ont été publiés sur une page Facebook qu'il "ne gère plus depuis 2016", soit avant le début de la contestation, d'après RSF, qui a exprimé sa "vive préoccupation". L'ONG qui défend la liberté de la presse a également appelé à l'abandon des charges contre quatre journalistes marocains, jugés depuis le mois dernier pour avoir publié des informations considérées confidentielles. Le Maroc a adopté en août 2016 un nouveau Code de la presse qui ne prévoit plus de peines de prison pour les journalistes, mais ces derniers continuent d'être poursuivis selon le Code pénal. Le Maroc figure à la 133e place sur 180 au Classement mondial de la liberté de la presse en 2017. (Belga)