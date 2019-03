Mobilisation à Rabat pour le procès de quatre journalistes

(Belga) Des centaines de journalistes, militants et syndicalistes ont manifesté mercredi devant le tribunal de Rabat en soutien à quatre journalistes jugés pour avoir publié des informations considérées comme confidentielles.

L'audience de mercredi était consacrée aux plaidoiries de la défense, qui a plaidé l'acquittement. La semaine dernière, le parquet avait requis des peines de prison ferme, entre 1 et 5 ans selon la loi sur les commissions parlementaires. Ces journalistes sont poursuivis depuis début 2018 pour avoir publié des extraits de débats d'une commission d'enquête parlementaire consacrés au déficit de la Caisse marocaine de retraites, suite à une plainte du président de la deuxième chambre du Parlement. Un député membre de la centrale syndicale Confédération démocratique du travail (CDT), accusé d'avoir fourni à ces journalistes les informations sur ces débats a comparu avec eux jeudi. Un nouveau Code de la presse qui ne prévoit plus de peines de prison est entré en vigueur en août 2016, mais les journalistes continuent d'être poursuivis selon le Code pénal. Des ONG comme Human Rights Watch (HRW), Amnesty et Freedom Now s'inquiètent des condamnations de journalistes en vertu du Code pénal. Dans son dernier classement annuel sur la liberté de la presse, Reporters sans frontières (RSF) a classé le Maroc 135e sur 180 pays. (Belga)