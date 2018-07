Mondial 2018 - Un doublé de Cavani face au Portugal envoie l'Uruguay en quarts de finale contre la France

(Belga) L'Uruguay s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football grâce à sa victoire 2 buts à 1 sur le Portugal, samedi, à Sotchi, en huitième de finale. Edinson Cavani a réalisé un doublé.

La rencontre débutait par un tir de Ronaldo capté par Muslera (6e). L'Uruguay prenait l'avantage à la 7e minute. De la droite, Cavani renversait le jeu vers Suarez. Ce dernier centrait de la gauche au second poteau où se trouvait Cavani, qui trompait Rui Patricio de la tête (7e). Alors que le Portugal avait du mal à trouver des espaces dans la défense uruguayenne, Suarez alertait Rui Patricio sur coup franc (22e). Le Portugal revenait au score en début de seconde période grâce à une tête rageuse de Pepe (55e) sur corner. C'est le premier but encaissé par l'Uruguay depuis le début du tournoi. La joie portugaise était de courte durée. Servi par Bentancur, Cavani, sans contrôle, enroulait sa frappe du droit et replaçait la 'Celeste' aux commandes (62e). Bernardo Silva ne profitait pas d'un ballon relâché par Muslera (70e). L'Uruguay perdait Cavani sur blessure (74e). Le forcing portugais se heurtait au bloc uruguayen bien en place. Les Portugais tentaient alors leur chance de loin, mais ne parvenaient pas à tromper Muslera. Championne du monde en 1930 et 1950, la 'Celeste' atteint les quarts de finale du Mondial pour la 7e fois en 13 participations. L'Uruguay défiera la France, victorieuse 4-3 de l'Argentine dans l'après-midi, vendredi 6 juillet à Nijni Novgorod pour une place dans le dernier carré. (Belga)