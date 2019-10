Mondial de rugby: les Teros terrassent les Fidji

Le Mondial-2019 tient son premier exploit: l'Uruguay, équipe composée pour moitié d'amateurs et semi-professionnels, a terrassé les Fidji (30-27) mercredi à Kamaishi, ville japonaise ravagée par le tsunami de 2011.

"Je suis très fier de mon pays, pour mon pays". Le capitaine Juan Manuel Ganimara en a pleuré. Les Teros remportent leur première victoire en Coupe du monde depuis 2003, leur troisième toutes éditions cumulées. C'est un énorme camouflet pour les Fidji, quasiment hors course pour les quarts de finale.

. Effet grinta

Un plaquage raté sur trois (31%)? Trois fois moins de franchissements que les Fidjiens (16 contre 48)? Pas grave! Les Uruguayens s'attendaient à subir face aux stars du Top 14 que sont Leone Nakarawa ou Semi Radradra. Mais ils ont joué leur chance à fond, exploitant chaque maladresse adverse en première période avant de tenir défensivement dans le seconde acte.

Les Teros se sont gavés de ballons perdus ou non captés par les joueurs du Pacifique: Santiago Arata a filé à l'essai après un ballon perdu par Nakarawa (14e), Diana a aplati dans la foulée d'un dégagement contré (21e) et Juan Manuel Cat a conclu un beau mouvement après une chandelle non réceptionnée par Vereniki Goneva (26e).

Les avants sud-américains n'ont pas plié face à un pack qui pesait 75 kg de plus sur la balance (892 contre 817), remportant toutes les mêlées sur leur introduction. Et ils ont gagné la bataille aérienne en volant deux touches aux Fidjiens.

L'ouvreur Felipe Berchesi a permis aux Teros de tenir jusqu'au bout grâce à deux pénalités cruciales (60e, 75e), terminant à 86% de réussite (6/7).

. Suffisants Fidjiens

Dominiko Waqaniburotu le reconnaît lui-même: "Nous avons eu tout faux (...). Nous avons sous-estimé une très bonne équipe d'Uruguay", a déploré le capitaine fidjien.

L'image de Matavesi, Radradra et Goneva laissant échapper Arata sur le premier essai uruguayen illustre le constat. Mais plus que les plaquages manqués (84%), une autre statistique résume le match des Fidjiens: 27 turnovers concédés! Tout le monde y est allé de son arabesque, de sa passe ratée, les ailiers Filipo Nakosi et Goneva prenant une part non négligeable dans ce fiasco.

Menés 24-12 à la pause, les Fidjiens ont enfin cessé de prendre de haut leurs adversaires et joué plus simple, réduisant l'écart en seconde période avec trois essais... non transformés, pour finalement échouer à 3 petits points après l'essai à la sirène de Nikola Matawalu.

. Le cauchemar de Matavesi

Déjà peu rassurant dans le jeu, l'ouvreur Josh Matavesi a précipité la faillite des siens en laissant 7 points en route (1/4), dont une transformation et une pénalité bien placées. Le sélectionneur John McKee a fini par faire rentrer Ben Volavola qui n'a pas fait mieux (0/2). Bilan: 17% de réussite et 11 points laissés en route...

Battus par l'Australie (39-21) samedi à Sapporo après avoir tenu bon pendant une heure, les Fidjiens n'ont pas su gérer le court délai entre les deux matches et leur rotation d'effectif (12 changements). Ils semblent manquer de réservoir et sont, malgré le double bonus (offensif et défensif), proches de l'élimination dans la poule D. L'Uruguay, de son côté, a déjà réussi son Mondial.